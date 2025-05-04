Daireyi saran alevler apartman sakinlerini çatıya çıkarttı

Üst katlarda alevlerden etkilendi





Yangına müdahale etmek istediklerini ancak yeterli olmadığını belirten Tayfun Yalçın isimli vatandaş, "Yan apartmanda kuaförüm, burada yangın çıktı. Koştuk müdahale etmek istedik ama yetişemedik. Hemen itfaiye geldi. Yangın tüpü üst kattaydı, dumandan dolayı giremedik. 15 dakika boyunca söndürmek için çalıştılar, içerisi bayağı bir harabe olmuş. Çok büyük zarar var içerde, geçmiş olsun" dedi.