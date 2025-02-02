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Diyarbakır'da 230 depremzede aile yeni evlerinde

Diyarbakır'da 230 depremzede aile yeni evlerinde

11:302/02/2025, Pazar
AA
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<p>Depremin üzerinden 2 yıl geçti.</p>
Depremin üzerinden 2 yıl geçti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamında konutları inşa edilen afetzede 230 aile yeni evlerine yerleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca depremin etkilediği 11 ilde afetzedelerin evlerine kavuşmaları için yürütülen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Diyarbakır'da 935'i bireysel, 21'i bina sakinleri olmak üzere 956 başvuru yapıldı.

Başvurulardan 5'i bina sakinleri olmak üzerine toplam 794'üne ruhsat ve inşaat izni verildi.

Kent merkezinde 190 daireden oluşan 5 binanın yapım çalışmaları sürerken, kırsalda yapımına başlanan 789 konutun 230'u tamamlandı.

Proje kapsamında inşa edilen her konut için 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlandı.

Afetzedeler, konforlu ve depreme karşı dayanıklı inşa edilen yeni evlerinde güvenle yaşamaya başladı.

#Deprem
#Kahramanmaraş
#Diyarbakır
#Yerinde Dönüşüm Projesi

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