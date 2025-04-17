Edirne'de kafe ve restoranlarda çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı

Kafe çalışanı Kerem Çağlayan, denetimlerden memnun olduğunu söyledi. "Sigara içilmez" uyarısının yazdığı levhaların işletmede asılı olduğunu belirten Çağlayan, "Bizde bu konuda hassasız. İnsanların daha sağlıklı ortamda oturmasını temenni ederiz. Denetimlerin artmasını destekliyorum." dedi. Esra Sevinç de denetimlerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.



