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Geline 30 milyonluk boşanma rüşveti

Geline 30 milyonluk boşanma rüşveti

04:006/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Temmuz 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Temmuz 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Merkez bankaları parasal gevşemeyi hızlandırdı

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, yılın ilk yarısında dünyanın önemli merkez bankaları parasal genişlemeyi hızlandırdı. Avrupa Merkez Bankası 3 temel politika faizinde 100'er baz puan, İngiltere 50 baz puan, Güney Kore 50 baz puan, Avustralya 50 baz puan, Yeni Zelanda ise 100 baz puan indirim yaptı.


Geline 30 milyonluk boşanma rüşveti

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Savcılık, Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in, boşanma sürecinde eşi Zeynep Kerimoğlu için iş insanı Yusuf Y.’ye 30 milyon liralık dubleks ev aldırdığı tespit edildi.


Transferler heyecan verici

Avusturya’da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta, teknik direktör Solskjaer umutlu konuştu. Norveçli çalıştırıcı, "Başarılı bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak inşa edeceğiz. Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz. Her sezon yeni bir başlangıç" dedi.

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