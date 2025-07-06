Geline 30 milyonluk boşanma rüşveti

Transferler heyecan verici

Avusturya’da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta, teknik direktör Solskjaer umutlu konuştu. Norveçli çalıştırıcı, "Başarılı bir sezonun temellerini burada sıkı çalışarak inşa edeceğiz. Heyecan verici oyuncular transfer ediyoruz. Her sezon yeni bir başlangıç" dedi.