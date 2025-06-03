Hayati önem taşıyor 3 ila 5 dakikada tespit ediyor: Bilişim Vadisi'nde geliştirilen sistem Türkiye’de ilk kez kullanılıyor

Binaların “ritmini” dinleyen sistem





Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan bir teknoloji firması, binaların deprem anındaki performansını gerçek zamanlı ölçen bir sistem geliştirdi. Yapısal Sağlık İzleme Sistemi adını taşıyan bu teknoloji, binalara yerleştirilen ivmeölçer, eğim sensörü, açı ölçer ve çatlak takip cihazları sayesinde yapının her hareketini anlık olarak takip ediyor.