Haydut durmuyor: Terör devleti İsrail, İran’a saldırdı

Gazze’deki soykırıma rağmen küresel sistemin durdurmadığı İsrail, İran’a saldırarak yeni bir provokasyon yaptı. Terör devleti, önce ABD’nin verdiği 5. nesil F-35’lerle radarlar, hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurdu. İran’ın “savunma sistemi” çökünce 200’e yakın uçakla nükleer tesisler ve diğer kritik merkezler hedef alındı. Dün gün boyu süren saldırılarda çok sayıda İranlı komutan ve nükleer bilimci hayatını kaybetti.



