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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Haziran 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Yüksek büyüme için faizin düşmesi lazım
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye'nin en az yüzde 4,5 büyümeye ihtiyacı olduğunu, bunun için de üretimi baskılayan yüksek faiz ortamına son verilmesi gerektiğini söyledi. Avdagiç, yılın ikinci yarısında gerekli adımların atılmasını beklediklerini ifade etti.
Haydut durmuyor: Terör devleti İsrail, İran’a saldırdı
Gazze’deki soykırıma rağmen küresel sistemin durdurmadığı İsrail, İran’a saldırarak yeni bir provokasyon yaptı. Terör devleti, önce ABD’nin verdiği 5. nesil F-35’lerle radarlar, hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurdu. İran’ın “savunma sistemi” çökünce 200’e yakın uçakla nükleer tesisler ve diğer kritik merkezler hedef alındı. Dün gün boyu süren saldırılarda çok sayıda İranlı komutan ve nükleer bilimci hayatını kaybetti.
Oynatmadan 6 milyon Euro
Fenerbahçe, geçen sezonun devre arasında 4.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 1 dakika bile oynatmadan Zenit’e kiraladığı Ognjen Mimovic’te 6 milyon Euro zarar etti. Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 20 yaşındaki Sırp sağ bekin, eski kulübü Kızılyıldız’a kiralanması bekleniyor.