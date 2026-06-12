Hobi olarak başladı şimdi servet kazanıyor: Kilogramı 2 bin TL kapış kapış satılıyor

Son 4 senedir tarhun ihracatı yapıyor

Haşlak, Bayburt'ta kadınlar tarafından yetiştirilen tarhunun üretimine yöneldiğini belirterek, "Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz. Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum" ifadesini kullandı.