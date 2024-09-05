İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 320 ton '10 numara yağ' ele geçirildi

Ekipler, atık madeni yağ ve yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikte olan ve halk dilinde '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini saptadı.