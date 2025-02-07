İstanbul'da kar yağışı aralıklarla sürüyor

İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.
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#İstanbul
#Kar
#Drone
İstanbul'da dünden itibaren etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla şiddetini artırarak devam ediyor.
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