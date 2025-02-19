İstanbul'da turnikeler doldu taştı: Kar yağışı sonrası toplu ulaşımda seferler aksadı

İstanbul'da günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Öğleden sonra tüm şehirde etkili olan kar yağışı sonrası, vatandaşlar toplu ulaşıma akın etti. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'de durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi. Bazı metro seferlerinde de aksamalar yaşandı. Anadolu yakasında ise Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

1 /11 Kar yağışının etkisini sürdürdüğü İstanbul'un birçok noktasında toplu ulaşım istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor.

2 /11 ​​​​​​​Şehirde öncelikle kuzey bölgelerde başlayan yağış, tüm ilçelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

3 /11 Kent genelindeki metro, metrobüs ve otobüs duraklarında birçok vatandaş, yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kalıyor.



4 /11 Avrupa yakasında başta Mecidiyeköy olmak üzere Küçükçekmece, Yenibosna ve Şişli gibi merkezi noktalarda durak girişlerinde uzun kuyruklar oluştuğu gözleniyor.



5 /11 Yine ana bölgelerdeki otobüs duraklarında da vatandaşlar, kar yağışından etkilenmemek için üst geçitlerin altlarına sığınıyor.



6 /11 Anadolu yakasında ise Altunizade, Uzunçayır ve Bostancı gibi çok sayıda toplu ulaşım hattının birleştiği noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

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9 /11 Şehrin caddelerinden kar manzaraları ise şöyle;

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