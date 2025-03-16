İşte Almanya'daki Amerika

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Savunmada hedef 11 milyar dolar ihracat
Türk savunma sanayii 2028 hedefine kilitlendi. 11 milyar dolarlık ihracat hedefi için pazarlama ve destek modelleri güncelleniyor. Kamunun sektöre sunduğu mali destek yüzde 50 artırılacak. Alt yükleniciler teşvikle ödüllendirilecek. Askeri yetkililer milli katılımlı fuarlara katılıp sektöre destek verecek. Savunma Sanayii Başkanlığı, Devletler Arası Doğrudan Askeri Satış (DEDAS) modelleri üzerinde de çalışıyor.
Atlantik Köprüsü sallanıyor
Amerika’nın Avrupa’daki iz düşümü olarak kabul edilen Almanya, son 80 yıldır Amerikan varlığının Avrupa’da teminatıyken, bir anda ‘‘Trump Amerika'sı’’ karşıtlığının merkezi oldu.
Kartal'a TÜMOSAN çelmesi
TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, 9 kişi kalan rakibi karşısında mağlup oldu. Geçen hafta da evinde kaybeden siyahbeyazlılar, Galatasaray derbisi öncesi büyük yıkım yaşadı. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren gol Uğurcan’dan geldi.