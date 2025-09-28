İzmir'de işçi eylemleri bitti ama çöp çilesi bitmedi: 'Her yer pislik içinde'

İzmir'in Karşıyaka Belediyesi’nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçilerin, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları eylem 25 Eylül akşamı sona erdi. Ancak kentin işlek bazı cadde ve sokaklarda çöplerin halen toplanmaması tepkilere neden oldu.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük haklarını alamadıkları gerekçesiyle son olarak 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı.

Karşıyaka Belediyesi'nde üç gündür süren işçi eylemi, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika arasında süren görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı.

İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi. Özellikle sahil şeridi ve Karşıyaka Çarşısı'ndaki konteynerler boşaltıldı.

Ancak kentin bazı işlek cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının henüz temizlenmediği görüldü.

Çöp yığınları ve kötü korku ilçedekilerin tepkisini çekti.

‘HER YER PİSLİK İÇİNDE VE SİNEKLER VAR'

Karşıyaka'da yaşayanlardan Sennure Afacan, "Çöpler toplanmıyor her yer pislik içinde ve sinekler var. Çarşıda ve dükkanların olduğu yerde de vatandaşlar gelip alışveriş yapamıyor. Bir an önce toplanmasını diliyorum" dedi.

