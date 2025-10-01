Yeni Şafak
İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı: Sular ne zaman gelecek?

11:441/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
DHA
İzmir’de 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 15 Ekim’e kadar uzatıldı. Kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su kesintisi yaşanacak mahalleleri ve tarihleri duyurdu.

İzmir’de 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 15 Ekim’e kadar sürecek.

İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeler

Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlama şu şekilde;

Birinci bölge

Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de.


İkinci bölge

Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak. 



