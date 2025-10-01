İzmir’de 2 günde 1 uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintileri 15 Ekim’e kadar uzatıldı. Kentin bazı ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su kesintisi yaşanacak mahalleleri ve tarihleri duyurdu.
İzmir'de su kesintisi yapılacak ilçeler
Kesinti, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Menderes, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçeleri iki gruba ayrılarak 2 günde bir uygulanacak, saat 23.00’te başlayıp sabah 05.00’te sona erecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan yeni planlama şu şekilde;
Birinci bölge
Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Ekim'de.
İkinci bölge
Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ekim'de saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.