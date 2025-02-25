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Karina'da deniz 30 metre çekildi: Depremle alakası var mı?

Karina'da deniz 30 metre çekildi: Depremle alakası var mı?

08:5125/02/2025, الثلاثاء
G: 25/02/2025, الثلاثاء
IHA
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Aydın'ın denize kıyısı olan Söke, Didim ve Kuşadası ilçeleri arasında kalan Karina Bölgesi'nde deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi. Deniz suyu çekilmesinin olağan bir durum olduğunu belirten bölge sakinleri olayın Yunanistan'da yaşanan depremlerle bir alakasının olmadığını belirttiler.

Aydın'ın önemli balıkçılık merkezilerinden biri olan Söke Eskidoğanbey Köyü yakınlarında bulunan Karina'da deniz suyu yaklaşık 30 metre çekilince bazı balıkçı tekneleri karaya oturdu.

Deniz suyunun çekilmesi ile birlikte sahilde ilginç görüntüler oluşurken, çekilmenin Karina Bölgesi'nde yaşanan gel-git olaylarından kaynaklandığı belirtildi.

Her yıl kış mevsiminde benzer durumun yaşandığını ancak bu yıl denizde çekilme olayının daha fazla ve daha uzun süreli yaşandığını belirten Nihat Kaya, "Dışarıdan gelen ve deniz suyu çekilmesine ilk defa şahit olanlar durumdan endişe duyuyor. Biz bu bölgede çocukluğumuzdan beri balıkçılık yaparız. Bizler bu duruma alıştık. Bazıları komşumuz Yunanistan merkezli depremlerden kaynaklandığını sanıp endişe ediyor ama bizim için anormal bir durum yok" diye konuştu.

#Aydın
#Söke
#Didim
#Kuşadası

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