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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi

08:11 - 15/06/2024 Cumartesi
DHA

Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yolcu otobüsü yan yattı. Yolcuların olmadığı otobüste, şoför ve muavin yaralandı.

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Emirli mevkinde meydana geldi.

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İddiaya göre, 34 VLE 90 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi.

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Yolcuların olmadığı otobüste, isimleri öğrenilemeyen şoför ve muavin yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şoför ve muavini ambulansla Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne İstikametini bir süre trafiğe kapattı.

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Devrilen otobüsün vinç ile kaza yerinden kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tekrardan açıldı. 

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Devrilen otobüste yolcuların bulunmaması olası bir faciayı önlerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Tuzla
#Kuzey MArmara Otoyolu
#Yolcu Otobüsü
#Kaza
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