Mersin'de gün doğarken sahil kartpostallık görüntülere sahne oldu

Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de gün doğumu, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandından görüntülendi.
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Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de gün doğumu, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandından görüntülendi.
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