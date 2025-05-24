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Mersin'de gün doğarken sahil kartpostallık görüntülere sahne oldu

Mersin'de gün doğarken sahil kartpostallık görüntülere sahne oldu

08:5624/05/2025, Cumartesi
AA
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Doğu Akdeniz'in önemli turizm kentlerinden Mersin'de gün doğumu, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandından görüntülendi.

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