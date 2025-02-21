Tarihi yarımada beyaza büründü: Kartpostallık manzara havadan görüntülendi

İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla sürüyor. Yağışın ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile haliç çevresi beyaza büründü. Tarihi yarımadada oluşan seyirlik manzara havadan görüntülendi.

1 /16 İstanbul'da dün gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile çevresi beyaza büründü. Tarihi yarımadada karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara dron kamerasına yansıdı.



2 /16 İstanbul'da dün gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kent, beyaz bürünen bir güne uyandı.

3 /16 Megakentin sembol noktalarından olan Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

4 /16 Beyaza bürünen tarihi yarımadadaki mest eden manzara havadan görüntülendi.

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