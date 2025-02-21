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Tarihi yarımada beyaza büründü: Kartpostallık manzara havadan görüntülendi

Tarihi yarımada beyaza büründü: Kartpostallık manzara havadan görüntülendi

21:5121/02/2025, Cuma
AA
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İstanbul'da 3 gündür etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde aralıklarla sürüyor. Yağışın ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile haliç çevresi beyaza büründü. Tarihi yarımadada oluşan seyirlik manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışının ardından Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı ile çevresi beyaza büründü. Tarihi yarımadada karla birlikte ortaya çıkan eşsiz manzara dron kamerasına yansıdı.


İstanbul'da dün gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından kent, beyaz bürünen bir güne uyandı. 

Megakentin sembol noktalarından olan Sultanahmet Camii, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nın üzeri beyaz örtü ile kaplandı.

Beyaza bürünen tarihi yarımadadaki mest eden manzara havadan görüntülendi.

#Tarihi yarımada
#Manzara
#Kar

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