Ümraniye'de inşaat iskelesi çöktü: 2 işçi ağır yaralandı

'DURUMLARI KRİTİKTİ'





Olayı gören Ahmet Oral, "Buradan motorla geçiyordum kalabalığı gördüm 2 kişinin yerde yattığını gördüm. Allah şifalar versin durumları kritik gibiydi. Birisi kaldırımın orada diğeri de bu tarafta yerde yatıyordu başındaki büyük bir feryat ediyordu. Allah acil şifalar diliyorum" diye konuştu.