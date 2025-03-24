Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İki günde 48 milyar TL'lik hisse aldılar
Borsa İstanbul 100 endeksinin yüzde 16,57 değer kaybıyla haftayı kapatmasının ardından, Borsaya kote şirketler arka arkaya 'hisse geri alım programı' başlattı. Toplamda 87 şirket, 48 milyar TL’lik hisse geri alımıyla piyasaya destek verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında “suç örgütü kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “irtikap”, “hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından tutuklandı. Savcılık İmamoğlu'nun "mali nitelikli suçlardan zaten tutuklandığını" belirterek terör soruşturması kapsamında serbest bırakılmasına karar verdi. İmamoğlu, görevinden uzaklaştırıldı.
Bizim çocuklar A kalite
A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında da Macaristan’ı mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi. Sahada çok iyi bir görüntü veren ay-yıldızlı ekibimiz Hakan Çalhanoğlu (Pen), Arda Güler ve Abdülkerim'in golleriyle zafere ulaştı.