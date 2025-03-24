Yolsuzluktan tutuklandı

Bizim çocuklar A kalite

A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında da Macaristan’ı mağlup ederek A Ligi’ne yükseldi. Sahada çok iyi bir görüntü veren ay-yıldızlı ekibimiz Hakan Çalhanoğlu (Pen), Arda Güler ve Abdülkerim'in golleriyle zafere ulaştı.