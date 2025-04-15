90 günlük yasak başladı: Uymayanlara ceza yağacak

"İnci kefali balığı kaçak avcıların hedefi haline geliyor"

Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefalinin yalnızca Van Gölü Havzası'nda yaşayan endemik bir tür olduğunu belirtti. Her yıl 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van ve Erçek göllerinin sodalı suyundan çıkarak akarsulara göç ettiğini hatırlatan Demir, "Bu göç esnasında inci kefalleri, ne yazık ki kaçak avcıların hedefi hâline gelmektedir. Bizler de kolluk kuvvetleriyle birlikte inci kefalini korumak amacıyla 7 gün 24 saat sahada aktif şekilde görev yapmaktayız" dedi.