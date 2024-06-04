Hava yolu şirketi Pegasus, 4-5 Haziran 2024 tarihlerinde 1 Temmuz-15 Eylül 2024 tarihi aralığında yurt dışı bileti alana bedava bilet kampanyasını duyurdu. 4-5 Haziran tarihlerinde 1 Temmuz – 15 Eylül 2024 tarihli yurt dışı yaz bileti alana hediye kış biletini istersen yurt içinde istersen yurt dışında kullanabilirsin. Kıbrıs hariç, yurt dışı uçuşlarında tek yön, aktarmalı veya gidiş-dönüş fark etmeksizin uçuş rezervasyon kaydında ('PNR') bulunan her Pegasus BolBol üyesine bir adet hediye bilet şifresi tanımlanacak. İşte Pegasus'un uçak bileti kampanyasının detayları...
Pegasus bir bilet alana bir bilet bedava kampanyasını başlattı.
4-5 Haziran'da, 1 Temmuz-15 Eylül tarihi aralığında bilet satın alanlara 19 Kasım 2024 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri uçuşlarda geçerli bir adet hediye uçak bileti şifresi kazanıyor.
r! Satın alınan ilk biletin biletlemesi gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde hediye bilet şifreniz biletlemede iletişim bilgisi olarak verilen e-posta adresinize gönderiliyor.
Gelen hediye bilet şifrenizi 27 Eylül 2024 - 27 Ekim 2024 tarihleri arasında kullanarak yurt dışında veya yurt içinde 19 Kasım 2024 – 25 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri
Kampanya, kapsamında hediye bilet şifresi 4 Haziran 2024 - 5 Haziran 2024 (Türkiye yerel saatine göre 4 Haziran 2024 saat 09.00’dan itibaren 5 Haziran 2024 saat 23:59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihleri
Kampanya kapsamında hediye bilet şifresi, 1 Temmuz – 15 Eylül 2024 (Türkiye yerel saatine göre 1 Temmuz 2024 saat 00:01’den itibaren 15 Eylül 2024 saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yurt dışı uçuşlara biletleme yapılması halinde gönderilecek.
Kampanyadan kimler yararlanacak?
Kampanyaya, yalnızca Pegasus BolBol üyeleri katılım sağlayabilir.
Kampanya şartlarına uygun olarak bilet alan Pegasus BolBol üyelerine hediye bilet şifresi iletilecek.
Pegasus BolBol üyesi değilseniz hemen ücretsiz üye olunabilicek.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar
Kampanyaya katılım sağlayabilmek için alınacak ilk bilet Kıbrıs ve aşağıda belirtilen hatlar hariç tüm yurt dışı hatlarından satın alınabilir. Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlarda yapılan tek yön, aktarmalı veya gidiş dönüş yurt dışı uçuşlarda uçuş rezervasyon kaydında (PNR) yer alan Pegasus BolBol üyeleri satın alınan uçuşa ait biletin gidiş dönüş ya da tek yön olması fark etmeksizin 1 (bir) adet şifre hakkına sahip olacak.
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Kanalı
Kampanya, sadece Pegasus İnternet Sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus Mobil uygulamasından satın alınan biletlerde geçerli. Hediye bilet şifresi ile de yalnızca Pegasus İnternet Sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden biletleme yapılabilecek.
Kampanya Kapsamında Hediye Bilet Şifresi Kazanımı:
Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihlerinde satın alınan ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihlerinde satın alınan ilk yurt dışı uçuşunun biletlemesi gerçekleştikten sonra en geç 72 saat içinde hediye bilet şifreniz ilgili biletlemede iletişim bilgisi verilen e-posta adresinize gönderilecek.
· Tek yön, aktarmalı veya gidiş dönüş Kıbrıs hariç yurt dışı uçuşlarda, satın alınan uçuşun gidiş dönüş ya da tek yön olması fark etmeksizin uçuş rezervasyon kaydında (“PNR”)'da bulunan her bir Pegasus BolBollu kişi için birer adet hediye bilet şifresi tanımlanır, şifre tek kullanımlık olacak.
Misafirlerin kendilerine iletilen şifre ile hediye bilet hakkından yararlanabilmeleri için ilk biletlerinin alımı sırasında yolcu bilgileri girilirken kendi Pegasus BolBol üyelikleri ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarasını girmeleri gerekiyor.
2-12 yaş arası çocuklar ise 18 yaşından büyük bir üye üzerinden bağlı üyelik oluşturarak Kampanyadan faydalanabilir; bunun için çocuk misafirin bağlı olduğu Pegasus BolBol üyeliği ile biletlemenin yapılması ve çocuklar için de bağlı olduğu Pegasus BolBol üyesinin üyeliği ile ilişkilendirilmiş telefon numarasının girilmesi gerekiyor.
Kampanya kapsamında satın alınan ilk biletin iptal edilmesi, açığa alınması ya da değiştirilmesi durumunda Kampanya kurallarına uygunluk sağlanamadığından şifre hak edişi olmayacak. Gönderilen şifre geçerliliğini yitirecek.
Şifre Kullanım Süresi
Kampanya kapsamında iletilecek olan şifre tek kullanımlık ve 27 Eylül 2024 (saat 00.01’den itibaren) – 27 Ekim 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında kampanya kapsamındaki hediye biletlerin, biletlemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kampanya kapsamında hediye bilet şifresi ile biletme yapılabilecek en son gün 27 Ekim 2024 (saat 23.59’a kadar) tarihidir. Bu tarihten sonra şifre ile bilet alımı gerçekleştirilemez, Kampanya kapsamında kazanılan hak kaybedilir.
Kampanya kapsamındaki hediye biletlerin uçuş tarihleri ve geçerli olduğu hatlar:
Kampanya kapsamında kazanılacak hediye bilet şifresi;
· yurt içinde 19 Kasım 2024 – 25 Mart 2025
(Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 19 Kasım 2024 00:01 saatinden – 25 Mart 2025 23:59 saatine kadar olan uçuşlarda geçerli.
Kampanya, 16 Ocak – 4 Şubat 2025 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlarda geçerli değil.)
· yurt dışında 19 Kasım 2024 – 25 Mart 2025 (Kalkış saati Türkiye yerel saatine göre 19 Kasım 2024 00:01 saatinden – 25 Mart 2025 23:59 saatine kadar olan uçuşlarda geçerli. Kampanya, 19 Aralık 2024 – 11 Ocak 2025, 18-19 Ocak 2025, 25-26 Ocak 2025 ve 1-2 Şubat 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarında geçerli değil.)
Tarihler arasında gerçekleşecek yurt içinde direkt, Süper Eko paket içerikli ve yurt dışına direkt, Light Paket içerikli uçuşlarında kullanılabilecek. Hediye bilet şifresi Kıbrıs ve aşağıda belirtilen hatlarda geçerli değil. Yukarıdaki uçuş tarihleri ile uyumlu olan tek yön veya gidiş dönüş fark etmeksizin hediye bilet şifresi girilen uçuşlarda, hediye biletten PNR’da bulunan yalnızca bir (1) kişi tek yön için yararlanabilir.
Kampanya kapsamındaki hediye biletlerin geçerli olduğu paket
Hediye bilet alımında kullanılacak şifre yurt içinde Süper Eko, yurt dışında Light Paket için kullanılabilir. Yurt içinde Süper Eko, yurt dışında Light Paket kapsamına girmeyen Pegasus Ek Ürün ve Hizmetleri (koltuk seçimi, yemek, bagaj gibi) ve paketler ayrıca ücretlendirilecek.
Kampanya Kuralları:
Kampanyadan yararlanmak isteyen misafirlerimizin Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihlerinde bilet alımı sırasında Pegasus BolBol üyesi olması ve yolcu bilgileri girilirken Pegasus BolBol üyeliği ile ilişkilendirilmiş cep telefonu numarasının doğru girilmemesi halinde şifre gönderimi yapılmayacak. Kampanya katılımcısı tarafından yanlış iletişim bilgisi verilmesinden dolayı yaşanabilecek aksaklıklardan Pegasus sorumlu değil.
· Kampanya kapsamında ilk alınan biletin açığa alınmamış, değiştirilmemiş veya iptal edilmemiş olması durumunda Pegasus BolBol üyelerine iletilecek olan şifrenin kullanılabilmesi için, biletleme aşamasında, ödeme adımına doğru ilerleyip ilgili kampanyalar başlığı altındaki “Kampanya Kullan”a tıklayarak, “Kod girmek istiyorum” butonuna tıklandığında ilgili kısma kendisine gönderilen hediye bilet şifresinin girilmesi gerekmekte. Şifre ile alınan biletlerde yurt içinde Süper Eko, yurt dışında Light Paket içeriğine ilişkin bilet tutarı 0 TL olarak yansıyacak.
Hediye biletlere ilişkin şifreler münferit kullanım amaçlı, kâr amacı güdülerek topluca ya da tek tek devredilmesi, kullanılması, satılması veya paylaşılmasının tespiti halinde şifreler derhal geçerliliğini yitirecek. Pegasus ilgililer hakkında tüm hukuki yollara başvuru hakkını saklı tutar.
· 0-2 yaş arası misafirlerimiz Kampanyadan yararlanamaz.
Bedava bilet şifreleri sadece 12 yaş üzeri misafirler için www.flypgs.com, Pegasus mobil site ya da mobil uygulama üzerinden yapılacak biletlemelerde kullanılabilir. 2-12 yaş arasındaki misafirlerin biletlemelerinin şifre kullanılarak yapılması için (ücretsiz) Çağrı Merkezimize 0 850 399 17 01 numarasından ulaşılması gerekmektedir.
· Kampanya sadece Pegasus'un taşıyıcı olduğu uçuşlarda geçerlidir. Farklı hava yolları ile ortak icra edilen uçuşlar Kampanya kapsamı dışındadır.
Kampanya başka kampanyalar ile birleştirilemez. Başka bir kampanyadan yararlanılarak satın alınan biletler bu kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu kapsamda hediye bilet şifresi gönderilmeyecek.
· Kampanya kapsamında satın alınan ilk biletler ile ilgili iptal ve iade kuralları ilgili ücret sınıfı için Pegasus Genel Kurallarında belirtilen değişiklik, iptal ve iade şartlarına tabidir. Şifre ile alınan hediye biletlerde değişiklik yapılması halinde eski bilet ile değişiklik yapılan yeni biletin ücreti arasındaki fark tahsil edilecek. Şifre ile alınan hediye biletin iptal edilmesi halinde ilgili Light Paket ücretinin iadesi mümkün değildir, bununla beraber ek olarak satın alınan Pegasus Ek Ürün ve Hizmetleri ve paketlere ilişkin Pegasus Genel Kurallarında belirtilen iptal ve iade şartları geçerli.
· Burada belirtilmeyen konularda Pegasus Genel Kuralları geçerli.
· Pegasus, kampanya süresince kurallarda tek taraflı değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kampanya şartları, değişiklik öncesinde gerçekleştirilmemiş işlemler ile ilgili olarak herhangi bir hak oluşturmaz. Böyle bir durumda kazanılmış hak iddiasında bulunulamaz.
Kampanya Kapsamında Olmayan Uçuşlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Cidde - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dammam (SA) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Madinah - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Riyad - İstanbul Sabiha Gökçen
Trabzon - Cidde - Trabzon
Trabzon - Dammam (SA) - Trabzon
Trabzon - Riyad - Trabzon
Ankara - Madinah - Ankara