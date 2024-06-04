2-12 yaş arası çocuklar ise 18 yaşından büyük bir üye üzerinden bağlı üyelik oluşturarak Kampanyadan faydalanabilir; bunun için çocuk misafirin bağlı olduğu Pegasus BolBol üyeliği ile biletlemenin yapılması ve çocuklar için de bağlı olduğu Pegasus BolBol üyesinin üyeliği ile ilişkilendirilmiş telefon numarasının girilmesi gerekiyor.







