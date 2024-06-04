2001 yılında yeniden sahnelere dönen güzel oyuncu, Huzur Sokağı ve Çocuklar Duymasın gibi projelerde de yer almıştı. Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi. Son olarak ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.















