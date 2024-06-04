Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Şayeste' karakteri ile hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi. Kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen Fatma Karanfil yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Keloğlan'ın güzel yıldızı Fatma Karanfil 72 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen karakteri Şayeste ile hafızalara kazınan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Karanfil'den sevenlerini üzen haber geldi.
Bir süredir kanser tedavisi gören Karanfil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edilmişti.
72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetti.
4. evre kanser olan Fatma Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.
Fatma Karanfil'in doktorları yakınlarına oyuncunun uyanmasının çok zor olduğunu söylemişti.
FATMA KARANFİL KİMDiR?
3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.
Geçmişte de kansere yakalanmıştı
1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.
2001 yılında yeniden sahnelere dönen güzel oyuncu, Huzur Sokağı ve Çocuklar Duymasın gibi projelerde de yer almıştı. Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi. Son olarak ATV'de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinde rol almıştı.