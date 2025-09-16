Faydalı yük taşıyabilen İHA projesiyle TEKNOFEST’te birinci oldular

‘KENDİ İMKANLARIMIZLA ÜRETTİK’





Sümer İHA takımı üyelerinden Ecrin Mina Çavuşoğlu ise “Aracımız tamamen kendi tasarımımız. Kendi imkanlarımızla ürettik. Bu yarışmalar için yaz-kış tamamen atölye içinde çalışıyoruz. Bu yarışma için 1 yıldır çalışıyoruz. Daha önce Kıbrıs’ta düzenlenen yarışmada da birinci olmuştuk. Bunlar bizi daha da motive ediyor. Okulda da arkadaşlarımız bize güzel bir jest yaptı. Gururlandık. Haftaya katılacağımız Robolig yarışmasından da birincilik elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.