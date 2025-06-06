Huzurevi sakinleri Kurban Bayramı'nı geçmişe özlemle geçiriyor

"Anne ve babalarımız başımızın tacı. Yalnız bırakmak kesinlikle olmaz" diyen Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar, bu tip yaşlı bakım merkezlerini maalesef yanlış değerlendiriyorlar. 'Annesine, babasına bakamadı' diye düşünüyorlar. Kesinlikle alakası yok. İnanın burada daha rahatlar. Çünkü annem kendi işini görür, yemeklerini yapar, çamaşırını yıkar ama gereksinimleri sadece bunlar değil. Sohbet etmek, arkadaşlık kurmak... Ben ne kadar yaparsam yapayım onun seviyesine çıkmam mümkün değil. Ama buradaki herkesle arkadaş oluyor, sohbet ediyor. Onun için ben bu yargının yanlış olduğuna inanıyorum. Nerede rahat edeceklerse görevimiz, onları orada yalnız bırakmamak."