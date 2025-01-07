Jack Sparrow sürprizi: Sokakta gören bir daha baktı, giydiği kostüm ile ilgi odağı oldu

Ben de çok şaşırdım bu kadar beklemiyordum. Bu durum beni mutlu ediyor. Bir yandan sosyalleşiyorum, insanlarla sohbet ediyorum, diğer yandan da hayranlık duyduğum kahramanın komik yürüyüşünü yaptığımda kendimi gerçek Jack Sparrow gibi hissediyorum" dedi.