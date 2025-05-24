Kendilerini savunmak isteyen 3 kuşak aile üyeleri kick boksa başladı

Gençlik yıllarında futbol oynadığı için spora yatkın bir fiziği olduğunu ifade eden Nevzat Deniz, kick boks sporu yaparken zorlanmadığını söyledi. Yaşadığı olayın kendisini etkilediğini ancak spor yapmanın farklı bir keyif verdiğini belirten Deniz, "Hem kendimi korumak hem de karşılaştığım olaylarda karşımdakilere bir şeyler bildiğimi göstermek için kick boksa başladım. Kendimi korumak için tedbiren bu kararı aldım. Bu kararı aldıktan sonra ilk olarak öz güven gelişmesi oluyor. Kendi ailemi de derslere üye yaptım. Torunumu, gelinimi ve eşimi de üye yaptım. Oğlum da zaten bu sporları yapıyor. Onun dışında spor sağlıklı olduğu için yapıyorum. Geçmişimde spor olduğu için ailemi ikna etmem kolay oldu. Oğlum da spor yapıyordu, bizim temelimizde spor var. Eşim de biliyor ve oğlum ile ben de spor yaptığım için kolay ikna oldu. Eşim ilk başta 'ne gerek vardı ki' diyordu ama sporu çok sevdi Spor yaparken, tehlikelere karşı tedbirimizi de almış olduk. Faydası çok yüksek, herkese tavsiye ederim. Bu spor hem bana hem de aileme motivasyon kaynağı oluyor. Hele ki torunumun gülmesi yetiyor. Kendine güveni geliyor ve vücut çabuk toparlanıyor. Eşim, gelinim ve torunum hep beraber gelip, beraber gidiyoruz. Gayet iyiyiz, motive oluyoruz. Yiyecek ve içeceklerimize dikkat ediyoruz çünkü antrenmanı çıkarmak için ona göre gıda alıyoruz" dedi.







