Marmaris'teki korkutan otel yangını: 685 kişi tahliye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken otelde konaklayan xde tedbir amacıyla tahliye edildi.
Edinilen bilgiye göre; otelin kazan dairesinden yoğun duman çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Servis'e ihbar edince bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otelin dolu olması yangının üst katlara sıçraması durumu nedeniyle yangın bölgesine orman yangını söndürme ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı söndürme ekipleri de sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Bu arada yangında dumandan etkilenen 15 kişinin tamamı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastaneye sevk edilenlerin durumun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve sağlık ekiplerinin görev aldığı yangında oteldeki tüm odalar tek tek kontrol edilerek tüm misafirlerin tahliyesi sağlandı.
Bölgede görevli ekiplerin çalışmaları devam ediyor.