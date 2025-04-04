Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Marmaris'teki korkutan otel yangını: 685 kişi tahliye edildi

Marmaris'teki korkutan otel yangını: 685 kişi tahliye edildi

11:104/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
<p>Yangın, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sabah saat 05.58'de meydana geldi.&nbsp;</p>
Yangın, Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde sabah saat 05.58'de meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabahın erken saatlerinde 5 yıldızlı bir otelde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken otelde konaklayan xde tedbir amacıyla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre; otelin kazan dairesinden yoğun duman çıktığını fark edenler durumu 112 Acil Servis'e ihbar edince bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelin dolu olması yangının üst katlara sıçraması durumu nedeniyle yangın bölgesine orman yangını söndürme ekipleri ve Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı söndürme ekipleri de sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen söndürme ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Bu arada yangında dumandan etkilenen 15 kişinin tamamı hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye sevk edilenlerin durumun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yanı sıra AFAD ve sağlık ekiplerinin görev aldığı yangında oteldeki tüm odalar tek tek kontrol edilerek tüm misafirlerin tahliyesi sağlandı.

Bölgede görevli ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

#Marmaris
#Otel
#Yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye zam oranı yeni maaş hesabına eklendi: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 14.469 TL üstü maaş alanlar...