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Mustafa Topaloğlu'nun oğlundan endişelendiren haber: Acil ameliyata alındı

Mustafa Topaloğlu'nun oğlundan endişelendiren haber: Acil ameliyata alındı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:291/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Kendi gibi şarkıcı olan oğlu Çağlayan Topaloğlu, ameliyat oldu. Çağlayan Topaloğlu, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden 68 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, endişelendiren bir haberle gündeme geldi.

Mustafa Topaloğlu'nun kendi gibi şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu, tıbbi bir müdahale geçirdi. 

Apar topar ameliyata alınan şarkıcının kasık fıtığının patladığı bilgisi alındı.

Ameliyat sonrasında sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçileriyle iletişime geçme kararı alan Çağlayan Topaloğlu, sağlık durumu hakkında bilgilendirici bir paylaşım yaptı. 

Hayranlarının merakla beklediği açıklamada, operasyonun başarıyla geçtiğini ve kendisinin gayet iyi olduğunu ifade etti.

#Mustafa Topaloğlu
#Çağlayan Topaloğlu
#sosyal medya

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