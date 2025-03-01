Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, sevenlerini korkutan bir haberle gündeme geldi. Kendi gibi şarkıcı olan oğlu Çağlayan Topaloğlu, ameliyat oldu. Çağlayan Topaloğlu, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

1 /7 Müzik dünyasının sevilen isimlerinden 68 yaşındaki şarkıcı Mustafa Topaloğlu, endişelendiren bir haberle gündeme geldi.

2 /7 Mustafa Topaloğlu'nun kendi gibi şarkıcı oğlu Çağlayan Topaloğlu, tıbbi bir müdahale geçirdi.

3 /7 Apar topar ameliyata alınan şarkıcının kasık fıtığının patladığı bilgisi alındı.

4 /7 Ameliyat sonrasında sosyal medya platformu Instagram üzerinden takipçileriyle iletişime geçme kararı alan Çağlayan Topaloğlu, sağlık durumu hakkında bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

5 /7 Hayranlarının merakla beklediği açıklamada, operasyonun başarıyla geçtiğini ve kendisinin gayet iyi olduğunu ifade etti.

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