Poşete sarılmış halde bulundu: 61 yıl sonra ortaya çıktı

Kazı çalışmalarında mektubu bulan Özcan Kayer, "Yaklaşık 7-8 aydır müze inşasında çalışıyoruz. Belediyeden arkadaşlar arka odanın duvar kenarını kaldırmamızı istediler. Kazı çalışmaları sonrasında poşete sarılmış bir mektup buldum. Açtığımda bir aşk mektubu olduğunu anladım. Bir kısmını okudum. Yıldıray ile Ayten'in aşkı yazıyordu. Yarın asırı geçen bu mektep da duygulandım ve etkilendim. Restorasyon çalışmaları tamamlanınca burası müze olacak. Bu mektubun müzede sergilenmesi bizler çok değerli olacak. Günümüzdeki aşklarda çok fazla sadıklık yok 60-70 senelik aşklar daha sadıkmış bizim için bu mektup çok değerli " diye konuştu.





Mimar Ekin Barutçu, "Arkadaşlarımız bu mektubu restorasyon çalışmaları sırasında şantiyede buldular. 1964 yılından kalan bir mektup olduğu için korumaya aldık. Okumaya başladık ve yapay zekadan destek alarak tamamlamaya çalıştık. Ayten ve Yıldıray'ın aşk hikayesini anlatıyor. Ayten veya Yıldıray bu binada yaşamış. Mektup da sahilde buluştuklarını ve evlenmek istediğinden bahsediyor. İnişli çıkışlı bir aşk hikayesi. Pendik'in geçmişini ve o dönemi hatırlatıyor. Müzede yaşaması sergilenmesi için çalışmalarımız olacak. Ayten Teyze ve Yıldıray Amca'nın büyük ihtimalle vefat ettiklerini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.