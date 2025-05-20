Rizeli'nin dağ başına yaptığı ‘Lazkopter' ilgi odağı oldu

Şimşek, "Biz Rizeliyiz, Rizeliye imkânsız yoktur ve bir hafta düşündüm ve böyle bir karar verdim. 'Ben bu dağ başına, işletmemin bahçesine bu helikopteri indireceğim' dedim ve indirdim. Lazkopteri bu şekilde ortaya çıkardım. Üç ay gibi kısa bir sürede tamamladım, kar kış demeden müşterilerimize ve yabancı turistlere yaz için biran önce yetiştirmek adına üç ay gibi kısa bir sürede Lazkopteri tamamladık" dedi.