Tarihi meydan rengarenk: Bin 680 metrekarelik çiçekten halı altı saatte tamamlandı

Organizatörlere göre "çifte devrim" ana fikriyle tasarlanan halı, daha genç ve çeşitli bir kitlenin ilgisini çekmeyi ve etkinliğin yapısını da kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla bu yıl halının yapımında ilk kez meşhur Belçika begonyası yerine dalya çiçeği kullanıldı.







