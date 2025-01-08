Koronavirüs gibi Çin'de ortaya çıkan ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakaları son günlerde hızla artıyor. Küresel çapta tehdit oluşturan konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken HMPV'nin Türkiye'de olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki koronavirüsle benzerlik gösteren HMPV nedir, belirtileri neler? Türkiye'de HMPV var mı, nasıl bulaşır? HMPV öldürür mü? HMPV'nin tedavisi var mı? İşte tüm detaylar...
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede görülen İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) salgını küresel çapta alarma neden oldu.
Birçok ülkede alarma neden olan HMPV virüsünün belirtileri ve semptomları sıkça araştırılırken uzmanlar hasta bireylerle temastan kaçınmak için uyarılar yapıyor.
HMPV ile ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'den geldi. Özlü, dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin ardından Çin'de son günlerde görülen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin konuştu.
HMPV virüsü Türkiye'de görüldü mü?
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bahse konu virüsü tarama sistemi içinde düzenli olarak izlediğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Mevsim itibarıyla bu tür enfeksiyonlarda viral bir artışın yaşanması çok olağan. Bu beklenmedik bir durum değil. Bu virüs diğer solunum yolu virüsleri gibi kış aylarında enfeksiyonlarda artışa neden oluyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor. Türkiye'nin her bölgesinden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Ben telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum. Mevsimsel olarak bu tür virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanabilir. Bu haberlere kaynak olan virüsün yeni bir virüs olup olmadığına dair de hiçbir bilgi yok. Bu virüs döngüsel olarak gördüğümüz bir virüs. İyi izlemek lazım" diye konuştu.
İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) Nedir?
İnsan metapnömovirüsü ( HMPV ), alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına (soğuk algınlığı gibi) neden olan yaygın bir solunum yolu virüsüdür. Genellikle kış ve ilkbaharın başlarında görülen, Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) ve gribe benzer mevsimsel bir hastalıktır.
HMPV belirtileri koronavirüsle neredeyse aynı
1. Her iki virüs de her yaştan insanda solunum yolu hastalığına neden olur. Küçük çocuklar, yaşlı yetişkinler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler en fazla risk altında olanlardır.
2. Semptomlar da benzerdir. HMPV ile yaygın olarak ilişkilendirilen semptomlar arasında öksürük, ateş, burun tıkanıklığı ve nefes darlığı bulunur. Bunlar ayrıca COVID-19 virüsüyle enfekte olan kişilerde görülen semptomlardır.
3. Her iki virüs de enfekte bir kişiden başkalarına büyük ihtimalle öksürük ve hapşırık salgıları ve yakın kişisel temas yoluyla yayılır. Ayrıca, üzerlerinde virüs bulunan nesnelere veya yüzeylere dokunularak ve ardından ağza, buruna veya gözlere dokunularak da yayılırlar.
4.Koronavirüs sıcaklığa duyarlı ve dolayısıyla mevsimsel görünüyor. Benzer şekilde, ABD CDC'ye göre HMPV de belirgin yıllık mevsimlerde dolaşıyor. HMPV yıl boyunca tespit edilebilse de, enfeksiyonlar genellikle ABD'de kış sonundan ilkbahar başına kadar zirve yapıyor.
HMPV'nin yayılmasını önlemek için dikkat edilmesi gerekenler
HMPV ve diğer solunum yolu virüslerinin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek yöntemler şu şekilde;
Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla sık sık yıkayın
Yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmaktan kaçının.
Hasta olan kişilerle yakın temastan kaçının.
Soğuk algınlığı benzeri belirtiler gösteren hastalar öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunlarını kapatmalıdır.
Başkalarıyla bardak ve yemek takımlarınızı paylaşmaktan kaçının.