HMPV virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bahse konu virüsü tarama sistemi içinde düzenli olarak izlediğini belirten Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Mevsim itibarıyla bu tür enfeksiyonlarda viral bir artışın yaşanması çok olağan. Bu beklenmedik bir durum değil. Bu virüs diğer solunum yolu virüsleri gibi kış aylarında enfeksiyonlarda artışa neden oluyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor. Türkiye'nin her bölgesinden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Ben telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum. Mevsimsel olarak bu tür virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanabilir. Bu haberlere kaynak olan virüsün yeni bir virüs olup olmadığına dair de hiçbir bilgi yok. Bu virüs döngüsel olarak gördüğümüz bir virüs. İyi izlemek lazım" diye konuştu.



