Uzun yaşamın sırrını tek bir besinde buldu: 125 yaşına kadar böyle geldi

Peru’nun Huánuco bölgesinde yaşayan Marcelino Abad Tolentino, 5 Nisan’da 125. yaşını kutladı. Tolentino, yalnızca ülkesinin değil, tüm dünyanın en yaşlı erkeği olarak tarihe geçti. 125 yaşındaki Tolentino uzun ömrünün sırrını açıkladı. Her sabah tek bir besin tüketiyor.

1 /8 1900 yılında Peru’nun Huánuco bölgesindeki Chaglla köyünde dünyaya gelen Marcelino Abad Tolentino, 125. yaşını kutladı.

2 /8 “Mashico” lakabıyla tanınan Tolentino, 20. ve 21. yüzyılın dönüşümlerine tanıklık etti.

3 /8 Boyu sadece 1.30 olan Tolentino, görünüşüyle olduğu kadar uzun ömrüyle de şaşırtıyor.

4 /8 Marcelino'nun uzun ömrünün sırrı, kendi deyimiyle "Eden Ormanı"nda yetiştirdiği doğal besinlere ve güçlü yaşam iradesine dayanıyor.

5 /8 Peki onun bu inanılmaz uzun ömrünün sırrı ne?

6 /8 Beslenme sırrı Mashico'nun uzun ömür sırrının temelinde yıllarca kendi bahçesinde yetiştirdiği meyve, sebze ve kuzu eti yer alıyor. Mashico'nun asla vazgeçemediği bir besin var...

7 /8 Her gün avokado tüketiyor Günde bir kez mutlaka avokado tüketen Mashico, bu alışkanlığının uzun yaşamındaki kilit unsurlardan biri olduğunu söylüyor.