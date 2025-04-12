Uzun yaşamın sırrını tek bir besinde buldu: 125 yaşına kadar böyle geldi

Peru’nun Huánuco bölgesinde yaşayan Marcelino Abad Tolentino, 5 Nisan’da 125. yaşını kutladı. Tolentino, yalnızca ülkesinin değil, tüm dünyanın en yaşlı erkeği olarak tarihe geçti. 125 yaşındaki Tolentino uzun ömrünün sırrını açıkladı. Her sabah tek bir besin tüketiyor.
1900 yılında Peru’nun Huánuco bölgesindeki Chaglla köyünde dünyaya gelen Marcelino Abad Tolentino, 125. yaşını kutladı.
“Mashico” lakabıyla tanınan Tolentino, 20. ve 21. yüzyılın dönüşümlerine tanıklık etti.
Boyu sadece 1.30 olan Tolentino, görünüşüyle olduğu kadar uzun ömrüyle de şaşırtıyor.
Marcelino'nun uzun ömrünün sırrı, kendi deyimiyle "Eden Ormanı"nda yetiştirdiği doğal besinlere ve güçlü yaşam iradesine dayanıyor.
Peki onun bu inanılmaz uzun ömrünün sırrı ne?
Beslenme sırrı
Mashico'nun uzun ömür sırrının temelinde yıllarca kendi bahçesinde yetiştirdiği meyve, sebze ve kuzu eti yer alıyor. Mashico'nun asla vazgeçemediği bir besin var...
Her gün avokado tüketiyor
Günde bir kez mutlaka avokado tüketen Mashico, bu alışkanlığının uzun yaşamındaki kilit unsurlardan biri olduğunu söylüyor.
Zorluklarla dolu bir hayat: 7 yaşında ailesini kaybetti
Marcelino'nun hayatı her zaman kolay olmadı. Henüz 7 yaşındayken, annesi ve babası Huallaga Nehri'ni geçmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti. Bu trajedi sonrası hayata tek başına tutunmayı başaran Mashico, yaşam mücadelesi veriyor.