Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başladı. 13 Temmuz tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek. Peki, 2025 AGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?