YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), bugün saat 10.15'te başladı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Peki AYT sınavından kaçta çıkmaya başlanacak? AYT erken çıkış saati kaç? İşte ÖSYM YKS erken çıkış saati kuralı.
Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün 10:15'te başladı. İlk oturumda olduğu gibi bu sınavda da saat 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlarına adaylar alınmayacak. AYT sınavı 13:15'te sona erecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday AYT ve YDT oturumlarında sınav süreleri, çıkış saatleri ve erken çıkış kuralları büyük önem taşıyor. Peki, YKS’den en erken ne zaman çıkılır? Erken bitiren adaylar sınav salonunu terk edebilir mi? YKS’de ( AYT, YDT) oturumlarını erken bitiren çıkabiliyor mu?
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru, Fen Bilimleri testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 1 milyon 721 bin 60 adayın katılacağı AYT, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenecek.
AYT’DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR, ERKEN BİTİREN ÇIKABİLİYOR MU?
Tarih ve Saat: 22 Haziran 2025 Pazar, saat 10:15’te başlayacak, 13:15’te sona erecek. 160 soru (40 Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 Sosyal Bilimler-2, 40 Matematik, 40 Fen Bilimleri).
AYT Erken Çıkış Kuralı: AYT’de sınavın ilk 135 dakikası (2 saat 15 dakika) tamamlanmadan ve son 15 dakikası (13:00-13:15) içinde salonu terk etmek yasaktır. Erken bitiren adaylar, en erken saat 12:30’da, en geç 13:00’te sınav salonundan çıkabilir.
10:15'te başlayan AYT oturumu 13:15'te sona erecek olup; 12:30 ile 13:00 arasında çıkılabilir.
YDT’DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR, ERKEN BİTİREN ÇIKABİLİYOR MU?
Erken Çıkış Kuralı: YDT’de sınavın ilk 90 dakikası (1 saat 30 dakika) tamamlanmadan ve son 15 dakikası (17:30-17:45) içinde sınav salonundan çıkmak yasaktır. Erken bitiren adaylar, en erken saat 17:15’te, en geç 17:30’da salondan ayrılabilir. 15.45'te başlayan YDT oturumu 17:45'te sona erecek olup; 17:15 ile 17:30 arasında çıkılabilir.