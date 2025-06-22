Alan Yeterlilik Testi (AYT) bugün 10:15'te başladı. İlk oturumda olduğu gibi bu sınavda da saat 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlarına adaylar alınmayacak. AYT sınavı 13:15'te sona erecek. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday AYT ve YDT oturumlarında sınav süreleri, çıkış saatleri ve erken çıkış kuralları büyük önem taşıyor. Peki, YKS’den en erken ne zaman çıkılır? Erken bitiren adaylar sınav salonunu terk edebilir mi? YKS’de ( AYT, YDT) oturumlarını erken bitiren çıkabiliyor mu?