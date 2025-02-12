Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı ve ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler Bursa Valiliği'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Bursa Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte 13 Şubat Bursa kar tatiline ilişkin son dakika yaşanan gelişmeler...

1 /7 Bursa'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıklama yaptı mı soruları gündemde öğrenci ve veliler tarafından yer buldu. Bursa'da 13 Şubat 2025 Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

2 /7 BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Bursa'da 13 Şubat Perşembe günü için herhangi bir kar tatili duyurusu yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.



3 /7 12 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE TATİL OLDU? İstanbul, Tekirdağ'ın Çorlu, Kapaklı, Saray, Ergene ve Çerkezköy ilçelerinde, Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Göksun ilçelerinde, Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede, Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime, Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Sincik, Gerger ve Çelikhan ilçelerinde, Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde, Malatya'nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde, Diyarbakır'ın Çınar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçedeki 72 kırsal mahallesinde, Sinop'un Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün(12 Şubat) 1 gün ara verildi.



















4 /7 BURSA'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji raporlarına göre Bursa’da kar yağışı ve sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın zorlaşabileceği belirtiliyor.

5 /7 BURSA HAVA DURUMU

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