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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİH AÇIKLAMASI: Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİH AÇIKLAMASI: Emekliye 4000 lira bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte ödenecek?

10:0026/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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2025 Kurban Bayramı öncesinde emekliler için sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Bu yıl yapılan düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi yüzde 33 oranında artırılarak 4 bin liraya yükseltildi. Hem SSK, Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı mensubu olan milyonlarca kişi, bayramdan önce hesaplarına yatacak ikramiyeyi merakla bekliyor. SGK tarafından yapılan açıklamalar, ödeme takviminin kısa süre içinde netleşeceğini gösterirken, dul ve yetim aylığı alanlardan güvenlik korucularına kadar birçok kesimin bu haktan faydalanacağı bildirildi. İşte 2025 emekli ikramiyesine dair güncel gelişmeler…

Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerinde. Bu yıl yüzde 33’lük artışla 4 bin liraya yükseltilen ikramiyeler, hem emeklilerin hem de hak sahiplerinin bayram öncesi en önemli gündem maddesi haline geldi. SGK verilerine göre, bu yıl Kurban Bayramı’nda yaklaşık 16 milyon kişi ikramiyeden faydalanacak. Bayram öncesi yapılacak ödemelerle birlikte emekliler toplamda yılda 8 bin lira ek gelir elde etmiş olacak. Peki, 2025 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kimler bu ödemeden yararlanabilecek? İşte ödeme takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü 6 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçeceği tarihi merak ediyor. SGK tarafından Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine ikramiye ödemesi yapılacak.

4 YILDA 3 BİN 900 LİRA ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödeyecek. Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor. 2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

2018-2024 DÖNEMİNDE TOPLAM 252 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Öte yandan, SGK'nin 2018-2024 yıllarındaki bayramlarda emekliye toplam ikramiye ödemesi 252,1 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

KİMLER EMEKLİ İKRAMİYESİ ALACAK?

Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ikramiye alabilecek.

Dul yetim maaşı alanlar hisselerine göre emekli ikramiyesi alabilecek. Buna göre, yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

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