Emekli olmadan önce tarihe dikkat: 6.000 TL'ye varan farklar

Güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyon verilerine göre belirleniyor. Bu katsayının yüksek olduğu dönemlerde yapılan başvurular, daha yüksek maaşlarla sonuçlanırken; sadece birkaç gün sonra, yıl değiştikten sonra yapılan başvurularda maaş miktarının ciddi şekilde azaldığı görülüyor.



