Emekli olmadan önce tarihe dikkat: 6.000 TL'ye varan farklar

Emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan güncelleme katsayısı, aynı prim günü ve hizmet süresine sahip bireyler arasında dikkat çeken farklara neden olabiliyor. Bu farkın temelinde, emeklilik başvuru tarihinin yılın hangi dönemine denk geldiği yatıyor.
Güncelleme katsayısı, bir önceki yılın enflasyon verilerine göre belirleniyor. Bu katsayının yüksek olduğu dönemlerde yapılan başvurular, daha yüksek maaşlarla sonuçlanırken; sadece birkaç gün sonra, yıl değiştikten sonra yapılan başvurularda maaş miktarının ciddi şekilde azaldığı görülüyor.
Konu ile ilgili AHBÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Güray Bülbül detayları ve yapılması gerekenleri açıkladı. Yıllar içerisindeki enflasyon farklarından dolayı aynı dilim ve aynı yıl faktörleriyle hesaplanan emekli maaşlarında farklılık ortaya çıkıyor. Etrafımızda bulunan örnekleri var.
EMEKLİLİK DİLEKÇESİNDE TARİHİN ÖNEMİ: BİNLERCE LİRALIK FARK
Örneğin, 2024 yılı sonunda emeklilik dilekçesi veren bir kişi 26.400 TL maaş alabilirken, aynı koşullara sahip bir başka birey 2025 başında başvurduğunda 20.000 TL maaşla emekli olabiliyor. Aradaki fark, sadece birkaç günlük dilekçe tarihinden kaynaklanıyor.
Somut örnek: Aynı kişi, farklı tarihler
31 Aralık 2024'te başvursa: Emekli maaşı 26.400 TL
1 Ocak 2025’te başvursa: Emekli maaşı 20.000 TL
Aynı prim, aynı yıl, sadece dilekçe tarihi farklı.
Bu ne anlama geliyor?
Emekli olma zamanlaması, maaş üzerinde ciddi etkiler yaratıyor.
İnsanlar maaş farkı yaşamamak için artık başvuru zamanını dikkatle seçmek zorunda kalıyor.
Konu, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun da gündeminde. Kamu Başdenetçisi Abdullah Cengiz Makas, TBMM’ye yaptığı sunumda bu farkların giderilmesi için yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekti.
Uzmanlar, güncelleme katsayısının belirli bir sınırın altına düşmemesi ya da geçmişte uygulandığı gibi gösterge tablosu esaslı bir maaş hesaplama yöntemine geçilmesinin, adaletsizliğin önüne geçebileceğini belirtiyor.
Vatandaşlar ise emeklilik planlarını yaparken dilekçe tarihine göre maaş farkı yaşanabileceğini bilerek hareket etmeye çalışıyor. Sürecin daha öngörülebilir ve adil bir zemine oturtulması adına yapılacak düzenlemeler, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor.