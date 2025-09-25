Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede kritik başlıkların gündeme gelmesi bekleniyor. Masada öne çıkacak konular arasında Türkiye’nin F-35 programındaki durumu, savunma sanayii iş birlikleri, Suriye’de barış ve istikrar arayışları, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz’deki enerji ve güç dengesi, Rusya-Ukrayna savaşının seyri ile Heybeliada Ruhban Okulu meselesi bulunuyor. Peki Erdoğan–Trump görüşmesi ne zaman? Erdoğan Trump görüşmesi ne zaman Türkiye saatiyle görüşme kaçta başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Trump ile detaylı bir görüşmemiz olacak" dedi.
Beyaz Saray, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Washington'da Türkiye saati ile 18:00’da bir araya gelecek.
Gözler, ikili ilişkilerden bölgesel ve küresel sorunlara kadar pek çok kritik başlığın konuşulacağı bu önemli görüşmeye çevrildi.
Erdoğan-Trump görüşmesinde ne konuşulacak, gündem maddeleri neler?
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme sonrası açıklama yapılacağını söyledi.
Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak.
Geçen yıl 35 milyar dolar olan ikili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefinin yakalanması ve bu yönde karşılıklı yatırımların artırılması için atılacak adımlar ön plana çıkacak.
Enerji ve savunma sanayiinde yeni iş birlikleri konuşulacak. Bu kapsamda F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarikinin gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD'li mevkidaşı Trump, bölgesel gelişmelere dair sürekli istişare içinde. Bu yüzden iki liderin buluşması krizlerin çözümü noktasında da yakından takip edilecek. O konulardan ilki Filistin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması ve Filistinlilere insani yardımların ulaştırılması için yapılması gerekenleri Trump'a anlatacak.
Washington'daki zirvede bir diğer gündem başlığı Rusya-Ukrayna Savaşı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakereler de dahil, iki ülke arasındaki barış çabalarında gelinen son durumu görüşecek.
Ayrıca Suriye'deki gelişmeler de değerlendirilecek görüşmede. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması için Ankara-Washington hattında yürütülen çalışmalar ele alınacak. Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı SDG'nin durumu da masaya yatırılacak.