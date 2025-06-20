Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi kamuoyuyla paylaşıldı. Kararnameye göre, adli yargıdan 3 bin 698, idari yargıdan ise 338 olmak üzere toplamda 4 bin 36 hâkim ve savcının görev yeri değiştirildi. 24 ilin başsavcısı da görev değişikliği yapılan isimler arasında yer aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararname sonrası yayımladığı mesajda, yeni görevlerine atanan yargı mensuplarına başarılar diledi.

1 /69 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 yılına ilişkin Ana Kararnameyi yayımlayarak yargı teşkilatında geniş kapsamlı bir değişikliğe gitti. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda ise 338 olmak üzere toplam 4 bin 36 yargı mensubunun görev yerleri değiştirildi. Değişen isimler arasında 24 ilin başsavcısı da bulunuyor. Kararname sonrası açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarı diledi.

2 /69 Hakim ve Savcılar Kurulu 2025 yılı Ana Kararnamesi yayımlandı. Adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin başsavcısı değişti.

3 /69 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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