ÖABT sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek, kaç soru sorulacak?

Akademi Giriş Sınavı MEB AGS-ÖABT sonuçları ne zaman açıklanacak?

Alanı dil olan öğretmen adaylarının sınavı ise Akademi Giriş Sınavı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanlarının yüzde 50'si esas alınarak hesaplanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girmeyecek öğretmen adayları için sınav puanı sadece Akademi Giriş Sınavı ile oluşturulacak. Sınav sonuçları, 13 Ağustos'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.



