Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kaldı. Ramazan, İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan orucun tutulduğu, Müslümanlar için büyük bir manevi anlam taşıyan bir aydır. Bu ay boyunca, sabah namazından önce sahur yaparak oruca niyet edilir ve akşam ezanıyla iftar açılır. Bu yıl oruç ne zaman bitecek? Ramazan'ın son günü hangi gündür?

1 /5 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca kişi, 2025 Ramazan ayının ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte Ramazan Bayramı idrak edilecek. Tatil planlarını önceden yapmak isteyen kişiler ise "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Oruç ne zaman bitiyor? 2025 Ramazan ayının son günü ne zaman?

2 /5 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Ramazan ayı 1 Mart itibarıyla başlayacak ve 29 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek. 29 Mart ayrıca Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.

3 /5 2025 ilk oruç ne zaman tutulacak?

İlk sahur 28 Şubat'ı, 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Mart 2025 günü ilk oruç tutulacak.

4 /5 2025 Ramazan bayramı ne zaman?

29 Mart 2025: Arife 30 Mart 2025: Ramazan Bayramı 1. gün 31 Mart 2025: Ramazan Bayramı 2. gün 1 Nisan 2025: Ramazan Bayramı 3. gün





