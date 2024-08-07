Perseid meteor yağmuru, her yıl Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında gerçekleşen gök olayıdır. Bu dönemde Dünya, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıkların arasından geçer. Bu parçacıklar atmosfere girdiğinde sürtünmeyle yanarak gökyüzünde parlak izler oluşturur. Peki; Perseid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi, ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bilgiler.

1 / 6 Halk arasında yıldız kayması olarak tanımlanan Perseid meteor yağmuru merakla bekleniyor. Gökyüzü olaylarını yakından takip eden binlerce kişi görsel şöleni izlemek adına "2024 perseid meteor yağmuru ne zaman ve Yıldız kayması Türkiye'den izlenecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, perseid meteor yağmuru ne zaman başlayacak, nereden izlenebilecek?

2 / 6 2024 PERSİD METEOR YAĞMURLARI (YILDIZ KAYMASI) NE ZAMAN? Halk arasında ’yıldız kayması’ olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurları ağustos ayında gerçekleşiyor. Meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 11 Ağustos’u 12 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.



3 / 6 YILDIZ KAYMASI NEREDEN GÖRÜLECEK? İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te hafta sonu "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından 11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 rakımda ışık kirliliğinden uzakta gerçekleştirilecek program, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak.

4 / 6 Saat 19.00'da başlayacak ve 23.00'e kadar devam edecek ücretsiz etkinlikte uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldızı konularında bilgi verecek, katılımcılara teleskopla gözlem yapma imkanı sunulacak.

5 / 6 PERSEİD METEOR YAĞMURLARI NEDİR? Perseids ya da Perseid gök taşı yağmuru, en bilinen gök taşı yağmurlarından biridir. Perseid meteor yağmurları, 1992 yılında Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşur.