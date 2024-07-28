Hangi belediyenin SGK'ya ne kadar borcu var?

SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamıştı. Bakan Işıkhan, SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu ifade etti. Peki SGK’ya hangi belediyenin ne kadar borcu var? CHP’li hangi belediyelerin SGK’ya borcu var?

1 / 13 SGK’ya hangi belediyenin ne kadar borcu var? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Belediyeler SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesin' çağrısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Peki en çok borcu olan belediyeler hangisi? Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından en borçlu 5 belediyeyi açıkladı. İşte SGK'ya en çok borcu olan belediyeler.

2 / 13 Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları, hem çalışanların hakları hem de kamu bütçesi açısından büyük önem taşır. Bu borçlar, çalışanların emeklilikleri, sağlık hizmetleri gibi sosyal güvenlik haklarının tam olarak karşılanabilmesi için önemli bir kaynaktır. Aynı zamanda, belediyelerin mali yapısını da doğrudan etkiler.

3 / 13 SGK’ya en çok hangi belediyenin borcu var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ya olan toplam prim borcunun 96 milyar liraya ulaştığını, bu borçların yüzde 67,7'sinin tek başına CHP'li belediyelere ait olduğunu belirtti.

4 / 13 SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamının CHP'li belediyeler olduğunu kaydeden Işıkhan, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik.

5 / 13 Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP’li belediyelere ait." ifadesini kullandı.

6 / 13 SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:

7 / 13 "Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon lirayken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur.

8 / 13 CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."

9 / 13 SGK'ya en çok borcu olan belediyeler hangileri? Bakan Işıkhan, açıklamasında "İşte en borçlu 5 belediye" ifadeleriyle, şu verileri paylaştı: "Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira,

10 / 13 İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira,

11 / 13 İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira,

12 / 13 Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira,