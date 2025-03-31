19’luk genç raket Novak Djokovic’i yenerek şampiyon oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı. 19 yaşındaki genç raket Djokovic'i 2-0 yendi ve şampiyon oldu.

1 /5 Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik, şampiyonluğa ulaştı.



2 /5 ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası'nın finalinde 4 numaralı seribaşı Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.



3 /5 Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.



4 /5 Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.

