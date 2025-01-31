Adalı-Solskjaer zirvesi: Gündemde yıldız golcü var

Mevcut kadrodan yabancı futbolcu çıkışı yapılamaması, görüşmelerin ilerleyememesindeki en büyük etken. Başkan Adalı, Onuachu transferi için Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile de bir görüşme gerçekleştirecek ve daha sonra kararını verecek.