Altay tarihe geçti: FA Cup’ta 11 yıl sonra bir ilk!

Altay Bayındır, İngiltere FA Cup 3. tur Arsenal - Manchester United maçına performansıyla damga vurdu. Takımını kurtarışlarıyla bir üst tura taşıyan milli kaleci FA Cup’ta 11 yıl sonra bir ilki başardı.
FA Cup 3. turda Manchester United normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Arsenal'ı seri penaltılarda elerken günün yıldızı Altay Bayındır oldu.
Manchester United'ın kalesini koruyan milli file bekçisi, maç esnasında yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra Odegaard'ın 72. dakikadaki penaltısını da çıkardı.
Performansını seri penaltılarda da sürdüren Altay, Kai Havertz'e gol izni vermeyerek Manchester United'ın turu geçmesinde önemli rol oynadı.
RUBEN AMORİM’DEN ALTAY'A ÖVGÜ
Manchester United menajeri Ruben Amorim maçın ardından İngiltere'de gündem haline gelen Altay Bayındır'ı 'kahraman' olarak tanımladı.
Milli kaleci için Tottenham maçındaki eleştirileri hatırlatan Amorim, "Futbolcu olarak hayatınızda dönüm noktası vardır. Bazen bir haftada hayatınız değişebilir.
Bunu Altay'la görebilirsiniz. Tottenham'a karşı Altay için herkes parmaklarını ısırıyordu ve bunu anlayabilirim. Bugün ise o bizim kahramanımızdı. İyi bir adam ve çok çalışıyor" dedi.
FA CUP’TA 11 YIL SONRA BİR İLK
Altay Bayındır, Arsenal karşısındaki performansıyla FA Cup'ta 11 yıl sonra hem normal sürede hem de seri penaltılarda kurtarış yapan ilk Premier Lig kalecisi oldu.