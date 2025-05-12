Arda Güler bu sefer eleştiri odağı oldu: ‘Görünmez oluyor’

İspanya La Liga 35. haftasında Barcelona evinde Real Madrid’i 4-3 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler maça ilk 11’de başladı. Maçın ardından İspanyol basını bu kez Arda Güler’i topa tuttu. Detaylar haberimizde.
İspanyol basını Barcelona yenilgisinin ardından Real Madrid forması giyen Arda Güler'e eleştiride bulundu. İşte yapılan yorumlar...
"GÖRÜNMEZ OLUYOR"
MARCA: "Arda Güler, top kendisinde olmayınca 'görünmez' oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi."
"ETKİSİZ KALDI"
MUNDO DEPORTIVO: "Arda Güler etkisiz kaldı. Genç Türk hiç fark edilmedi ve Ancelotti devrede onu çıkardı."
"KAYBOLMUŞ GİBİYDİ"
SPORT: "Türk oyuncu son maçlarda fark yaratmıştı ancak Barcelona karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça'nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti, devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı."
"BAŞARISIZ OLDU"
AS: "Bu maç bir antrenman maçı değildi ve Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya attı. Milano'dan acı şekilde dönen Barcelona, sonuçtan çok oyuna odaklandı. Real Madrid'de hazır olmadığı gerekçesiyle sezon boyu yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler ilk El Clasico'sunda başarısız oldu. Tüm takım başarısız oldu."
BARCELONA KAZANDI
İspanya La Liga'da zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Barcelona, sahasında ağırladığı Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. Real Madrid, 2-0 öne geçmesine rağmen ilk yarının sonunda 4-2 geriye düştü. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ilk devrenin ardından Arda Güler'i oyundan aldı. Real Madrid, ikinci devrede Mbappe ile bir gol daha bularak maçı 4-3'e getirip umutlansa da maçı Barcelona, 4-3 kazandı.