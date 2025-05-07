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Başkan açıkladı! Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyor

Başkan açıkladı! Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyor

16:117/05/2025, Çarşamba
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Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu kovalayan Galatasaray'da sezon sonunda taraftarı üzecek bir ayrılık yaşanabilir. Yıldız isimle ilgili, flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera dönemi sona eriyor. Penarol Başkanı Ignacio Ruglio, Muslera'nın Galatasaray'a veda edeceğini açıkladı.

NTV Spor'un aktardığına göre Muslera'nın Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayacağını söyleyen Ignacio Ruglio, deneyimli kalecinin bu kararı aslında geçen yıl aldığını ancak o dönem sarı-kırmızılılarla 1 senelik yeni sözleşme imzaladığını belirtti.

Muslera ile uzun yıllardır yakın ilişkisi olduğunu söyleyen Ruglio, "Uruguay'a her geldiğinde görüşüyoruz" dedi.

Muslera'nın Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi aldığını aktaran başkan, "Rakamları bilmiyorum ama kontrat yenilemek için aldığı tekliflerin çok büyük olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

Muslera'nın Penarol'e transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional'deki altı aylık görevine ve Wandereres’taki altyapı eğitimine duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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