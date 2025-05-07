Başkan açıkladı! Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıyor

Muslera'nın Penarol'e transfer olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Ruglio, "Kariyerine, Nacional'deki altı aylık görevine ve Wandereres’taki altyapı eğitimine duyduğum saygıdan dolayı bir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.