Comolli’den ilk hamle: Eski Fenerbahçeli Juventus’a transfer oluyor

Juventus’un yeni genel direktörü Damien Comolli, İtalyan devinde göreve başlar başlamaz transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Bir dönem Fenerbahçe’de sportif direktörlük yapan Comolli sarı-lacivertlilerin eski oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti.

1 /6 Fenerbahçe'de bir dönem sportif direktörlük yapan Damien Comolli, Juventus'un genel direktörü oldu.



2 /6 Comolli önderliğinde Juventus yeni bir yapılanmaya gidecek.



3 /6 İtalyan basınına göre Isak Vural, Juventus'un transfer listesine girdi.



4 /6 Devre arasında Hammarby'den Serie B ekibi Frosinone'ye transfer olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu dikkatleri çekti.

5 /6 TuttoSport'un haberine göre Serie A'dan Juventus, Atalanta ve Pisa, LaLiga'dan Real Betis Isak Vural ile ilgileniyor.

